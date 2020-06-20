Рейс для желающих вылететь из Нур-Султана в Москву планируется на 25 июня

НУР-СУЛТАН, 20 июня. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане прорабатывает возможность организации авиарейса по маршруту Нур-Султан - Москва для желающих вылететь в РФ. Об этом сообщила в субботу пресс-служба дипломатического представительства.

"Посольством России в Казахстане и посольством Казахстана в России совместно с авиакомпанией "Скат" на 25 июня прорабатывается организация специального коммерческого рейса по маршруту Нур-Султан - Москва. В связи с этим желающих вылететь в Россию просим не позднее 17:00 (14:00 мск) 22 июня направить по электронной почте rusconsulkz@mail.ru свои полные данные строго в указанном порядке", - говорится в сообщении. В пресс-службе также напомнили, что кроме граждан России данным рейсом могут воспользоваться несколько категорий иностранцев.

Накануне посольство Казахстана в РФ сообщило, что совместно с авиакомпанией "Скат" договорилось о выполнении 25 июня специального авиарейса по маршруту Москва - Нур-Султан для вывоза соотечественников на родину. Кроме самих казахстанцев этим рейсом смогут воспользоваться граждане других стран при наличии заграничного паспорта, в том числе и несовершеннолетние.

В Казахстан кроме граждан республики могут также въехать обладатели вида на жительство в этой стране; члены семей граждан Казахстана; лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников; лица, следующие для ухода за тяжелобольными членами семьи; лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана.

В республике с началом пандемии коронавируса приостановили практически все пассажирские авиаперевозки по международным и внутренним маршрутам. С 1 мая в стране возобновили внутренние авиарейсы. Позже власти Казахстана приняли решение о поэтапном возобновлении с 20 июня международных авиарейсов в Грузию, Китай, Таиланд, Турцию, Южную Корею и Японию.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. 18 июня правительство страны приняло решение о введении дополнительных ограничительных мер 20-21 июня, в шести городах, в том числе в столице, будет приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров и рынков, ограничена работа общественного транспорта.