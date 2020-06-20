Матвиенко поблагодарила медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, выразила глубокую благодарность медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, рискуя своим здоровьем и жизнью.

"Медицина - не просто работа, это по-настоящему служение. Мы это особенно ясно увидели во время борьбы с пандемией коронавируса. Хочу выразить глубочайшую признательность всем медицинским работникам поликлиник, больниц, станций скорой помощи - всем, кто находился, как говорится, на передовой. Мы в полной мере осознаем, как вам было непросто", - отметила Матвиенко.

Она констатировала, что медики выдерживают запредельные физические, нервные и моральные нагрузки, рискуя "своим здоровьем и даже подчас и жизнью". "Несмотря на все это, вы с честью выполняете свой долг. Мы гордимся, мы восхищаемся вами. Сердечно благодарны за ваш, без преувеличения скажу, подвиг", - подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, много еще предстоит сделать в развитии медицинской инфраструктуры, в улучшении условий работы врачей, фельдшеров и медсестер, в подготовке кадров "для того, чтобы отечественное здравоохранение в полной мере отвечало запросам общества и вызовам времени".

"Где бы ни жил человек, он должен иметь реальную возможность получения своевременной, доступной и качественной медицинской помощи. Государство сделает все для скорейшего решения этой задачи", - заверила Матвиенко.

"Знаю, что у врачей не принято желать спокойных смен, спокойных дежурств, скажу просто - огромное спасибо и низкий вам поклон. С праздником", - добавила председатель верхней палаты парламента.