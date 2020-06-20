В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Генеральная репетиция парада Победы прошла на главной площади города-героя Волгограда, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В репетиции приняли участие более 1 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского и Камышинского гарнизонов ЮВО", - говорится в сообщении. Помимо военнослужащих, в генеральной репетиции парада приняли участие расчеты Росгвардии, главного управления МЧС России, управления ФСИН, войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", отметили в пресс-службе.

В составе механизированной колонны по главной площади Волгограда прошли реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", "Хоста", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", "Стрела-10", противотанковый комплекс "Штурм-С", ремонтно-эвакуационная машина "РЭМ-КЛ", автомобили "УАЗ "Патриот", а также танк Т-34, автомобили "Виллис", ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72. Всего в параде будет задействовано более 40 единиц современной боевой, специальной и ретротехники, отметили в пресс-службе. В воздушной части парада примут участие экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34, которые совершат маневры на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.

Парад Победы в Волгограде состоится 24 июня в 10:00 по местному времени на площади Павших Борцов, говорится в сообщении.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.