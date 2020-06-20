Смоленские власти разрешили возобновить работу парикмахерских и прогулки граждан на улице

ТАСС, 20 июня. Первый этап снятия ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, стартовал в Смоленской области. Он предполагает возобновление работы парикмахерских и салонов красоты, разрешаются также прогулки и занятия спортом граждан на улице, сообщается в субботу в Telegram-канале оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

"В Смоленской области стартовал первый этап снятия ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. При соблюдении требований Роспотребнадзора разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки на улице не более двух человек вместе, работа некоторых объектов розничной торговли", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты. Все остальные ограничительные мероприятия сохраняются до 6 июля включительно.

По данным на 20 июня, в Смоленской области зарегистрировано 4 163 случая новой коронавирусной инфекции, 53 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 1 820 человек, умерли 59.