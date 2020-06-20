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Парковка в Москве 24 июня и 1 июля будет бесплатной

24 июня состоится парад Победы, а 1 июля - голосование по поправкам к конституции
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Парковка в Москве будет бесплатной в день парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам к конституции 1 июля. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

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"24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам", - написал Собянин.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 мск. В этом году в параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций. 

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ 1 июля и подписал соответствующий указ.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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