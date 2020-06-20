В Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Военные провели в субботу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня на Дворцовой площади состоялась генеральная тренировка военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняло участие более 100 единиц бронетехники и 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов", - сказали в пресс-службе.

Генеральная репетиция прошла под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева. В механизированной колонне были представлены более ста единиц новейшей военной и специальной техники, включая исторический танк Т-34, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тайфун-У", "Тайфун-К" и "Тигр-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", спецавтомобили военной полиции "УАЗ - Пикап" и "Лада Веста".

Также военные летчики отработали над городом воздушную часть парада, который состоится 24 июня. В пролете авиации приняли участие экипажи 30 самолетов и вертолетов, включая транспортный вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор", а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в Санкт-Петербурге 24 июня.