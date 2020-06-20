Экипажи армейской авиации приняли участие в генеральной репетиции парада в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Экипажи 45 самолетов и вертолетов приняли участие в генеральной репетиции парада Победы, который пройдет 24 июня в Ростове-на-Дону. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе тренировочного полета экипажи боевых и транспортных самолетов и вертолетов пролетели над центральной площадью донской столицы в составе групп, звеньев и пар на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами", - говорится в сообщении.

Экипажи сформированы из специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.