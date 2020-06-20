В Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"На репетиции проезда механизированной колонны задействовали порядка 90 единиц как боевых машин периода Великой Отечественной войны, так и современной боевой техники береговых войск и армейского корпуса Черноморского флота, образцов вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В репетиции воздушной части парада приняли участие 26 летательных аппаратов, летчики отработали поминутный интервал взлета для контрольной проверки формирования единого воздушного строя в небе с соблюдением установленной дистанции между летными группами", - говорится в сообщении.

При подготовке к параду проводится комплекс противоэпидемиологических мер, чтобы исключить занос инфекции. "Подразделениями РХБ защиты флота на постоянной основе проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены", - сообщается в пресс-релизе.

Уточняется, что к завершающему этапу подготовки празднования 75-летия Победы в городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске, а также в Симферополе привлечены около 5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей Росгвардии и МЧС.

В проезде механизированной колонны и воздушном пролете авиации на генеральной репетиции парадов в четырех городах было задействовано около 250 единиц боевой техники и 50 летательных аппаратов из состава Морской авиации ЧФ и соединения ВВС Южного военного округа, отмечается в сообщении.