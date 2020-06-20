Парад Победы в Мурманске из-за пандемии пройдет со зрителями, но без школьников

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Парад Победы в Мурманске из-за пандемии пройдет с участием зрителей и ветеранов, но без школьников и с соблюдением всех необходимых противоэпидемических правил. Об этом в субботу сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В Мурманской области парад Победы пройдет с соблюдением противоэпидемических правил, продуманы все меры безопасности для участников парада, ветеранов и зрителей. В мероприятии не будут участвовать школьники, ветеранам проведут тесты на коронавирус, будут применяться маски и санитайзеры (после размещения на трибуне можно будет снять маски), будет соблюдена социальная дистанция", - говорится в сообщении.

При этом в оперативном штабе мурманчанам рекомендуют отдать предпочтение просмотру трансляции парада Победы дома. Парадное шествие войск мурманского гарнизона и военной техники будет транслироваться в прямом эфире по ТВ, на сайтах и в соцсетях.

По информации пресс-службы Северного флота, военные парады пройдут 24 июня в Мурманске и Североморске, будет задействовано около 1,5 тыс. человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники, среди них - танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка Су-100. После окончания парадного марша состоится демонстрационный пролет авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота, который пройдет по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья.

Ранее мурманские врачи обратились с просьбой к главе региона Андрею Чибису провести парад Победы в Мурманске в закрытом формате, без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. По данным оперативного штаба, на утро субботы в Мурманской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 47 - в Мурманске, общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 4 346. При этом 3 020 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 317 - находятся на лечении, девять человек умерли.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.