Путин пообещал заняться вопросом строительства детской краевой больницы в Забайкалье

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал отдельно заняться вопросом строительства нового здания детской краевой больницы в Чите, действующему корпусу которой 96 лет. Об этом он сказал в субботу во время совещания с медиками, которое проходит в режиме видеоконференции.

Врач-терапевт городской клинической больницы №1 в Чите сообщила главе государства, что Забайкальский край испытывает дефицит качественных зданий больниц и поликлиник. В частности, действующему зданию детской краевой больнице уже 96 лет. В настоящее время разработана проектная документация нового здания. Врач попросила главу государства поддержать данный проект.

"Знаю о проблемах краевой медицины, недавно совсем обсуждали это с губернатором. Что касается детской краевой больницы, займемся этим отдельно, но рассчитываю, что та помощь, которая оказывается краю сейчас по борьбе с коронавирусной инфекцией будет эффективной", - сказал глава государства.