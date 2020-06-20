Песков: западная реакция на статью Путина говорит, что ее прочли и могут задуматься

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критическая реакция в ряде стран Запада на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, но нет худа без добра, так как каждое прочтение этой публикации позволяет задаться вопросами.

"К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой", - сказал представитель Кремля в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, комментируя слова о том, что в Польше, Прибалтике и США прозвучали обвинения в попытках искажения истории в этой статье. "Но нет худа без добра, - продолжил Песков. - Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом".

Пресс-секретарь президента при этом назвал подобную критику в адрес публикации хоть и предсказуемой, но непонятной. "Потому что статья Путина основывается на архивных документах, на известных ранее и неизвестных доселе, которые были открыты только во время работы президента над этим материалом. Поэтому здесь не идет речь о какой-то интерпретации, здесь идет речь об изложении неопровержимых и задокументированных исторических фактов", - подчеркнул Песков.

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг опубликована в журнале The National Interest на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.