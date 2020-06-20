Любимова 21 июня даст старт акции "Огненная картина войны"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вечером 21 июня зажжет памятную свечу от Вечного огня у стен Музея Победы на Поклонной горе и даст старт началу акции "Огненная картина войны". Об этом сообщает в субботу пресс-служба Музея Победы.

"Далее зажженную свечу министр установит в Зале памяти и скорби музея и возложит цветы к монументу "Скорбящая мать", - говорится в сообщении. Начало церемонии запланировано на 22:00 мск.

От главной свечи будут зажжены свечи членов движения "Волонтеры Победы" - участников церемонии. Из этих сотен маленьких огоньков на площади Победы перед музеем будет выложена памятная инсталляция. "Волонтеры Победы" выложат из свечей легендарный образ советского солдата с плаката 1941 года "Отстоим Москву!" Авторы плаката, художники Николай Жуков и Виктор Климашин, создали яркий и емкий образ. Это воплощение всех москвичей, которые никогда не сдадут свой город", - добавляют в музее.

"Огненная картина войны" - часть акции "Свеча памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби. В течение всего дня 22 июня на больших экранах в Зале памяти и скорби музея будут демонстрироваться свечи памяти, присланные жителями из разных регионов России. "Это тысячи личных историй семей, бережно хранящих память о погибших или воевавших на полях сражений Второй мировой войны, самой кровопролитной в истории человечества", - отмечают в музее.

Увидеть их можно будет и на YouTube-канале музея. Одновременно представители делегаций зажгут свечи у скульптуры "Скорбящая мать". В этом году, с учетом эпидемиологической ситуации, для соблюдения необходимых мер безопасности будет установлен временной интервал между посещением делегаций. Также установлено ограничение по количественному составу делегации от каждой из организаций, желающих принять участие, - не более пяти человек одновременно.