В Ростовской области с 22 июня разрешат работу магазинов площадью до 800 кв. м и ярмарок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Ряд ограничений из-за пандемии нового коронавируса снимут в Ростовской области с 22 июня, в частности, будет разрешена работа магазинов площадью до 800 кв. м и ярмарок. При этом жесткие санитарные требования сохранятся, говорится в сообщении на сайте правительства региона, опубликованном в субботу.

12 июня власти Ростовской области пошли на смягчение ограничений, действующих в регионе из-за пандемии. В частности, возобновили работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, магазины, торгующие авто- и мототехникой. Жителям региона разрешили заниматься физкультурой на открытом воздухе. При этом сохранен режим обязательного ношения масок в общественном транспорте, на остановках, вокзалах, в аэропорту, при посещении аптек, магазинов, мест массового скопления людей.

"Новым документом устанавливается, что с 22 июня в Ростовской области могут возобновить работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м, сезонные, тематические и праздничные ярмарки, ярмарки выходного дня; библиотеки, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; гостиницы - для командированных на предприятия региона, а также для спортсменов-участников официальных соревнований", - говорится в сообщении.