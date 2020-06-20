В Ростовской области с 22 июня разрешат работу магазинов площадью до 800 кв. м и ярмарок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Ряд ограничений из-за пандемии нового коронавируса снимут в Ростовской области с 22 июня, в частности, будет разрешена работа магазинов площадью до 800 кв. м и ярмарок. При этом жесткие санитарные требования сохранятся, говорится в сообщении на сайте правительства региона, опубликованном в субботу.
12 июня власти Ростовской области пошли на смягчение ограничений, действующих в регионе из-за пандемии. В частности, возобновили работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, магазины, торгующие авто- и мототехникой. Жителям региона разрешили заниматься физкультурой на открытом воздухе. При этом сохранен режим обязательного ношения масок в общественном транспорте, на остановках, вокзалах, в аэропорту, при посещении аптек, магазинов, мест массового скопления людей.
"Новым документом устанавливается, что с 22 июня в Ростовской области могут возобновить работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м, сезонные, тематические и праздничные ярмарки, ярмарки выходного дня; библиотеки, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; гостиницы - для командированных на предприятия региона, а также для спортсменов-участников официальных соревнований", - говорится в сообщении.
Также на сайте отмечается, что в музеях и музеях-заповедниках разрешается доступ к экспозициям под открытым небом. "Разрешено приступить к работе учреждениям дополнительного профессионального образования и профобучения. В полном объеме возобновится и предоставление государственных и иных услуг в МФЦ, государственных и муниципальных органах власти. Также смогут начать работу физкультурно-спортивные организации - на открытых спортивных объектах, а также на закрытых, но при условии, что услуги они будут оказывать исходя из площади зала 4 кв. м на одного посетителя", - уточняется в сообщении.
При этом плавательные бассейны пока остаются закрытыми, сообщается на сайте. "Чтобы обеспечить режим самосохранения, мы не обойдемся без ношения лицевых защитных масок - в общественных местах, на предприятиях и в организациях, а также без строгой санитарной дистанции в полтора метра - на улице и в помещениях. В полном объеме обеспечить выполнение всех санитарных требований должны работодатели и индивидуальные предприниматели. Это остается у нас на контроле", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева.
Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных коронавирусом. По данным областного Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.