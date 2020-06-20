Чибис заявил о снижении концентрации загрязняющих веществ в Умбозере под Мурманском

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Концентрация загрязняющих веществ в Умбозере в Мурманской области, в котором появилось неизвестного происхождения пятно мутно-бирюзового цвета, снижается. Об этом сообщил в субботу журналистам губернатор области Андрей Чибис.

"Ситуация [с загрязнением в Умбозере] под моим личным контролем, и, по данным исследований, наблюдается снижение концентрации. Во-вторых, результаты анализов на предмет токсичности свидетельствует о том, что ущерба для природы мало-мальски значительного быть не должно. Это предварительные результаты анализов. Но учитывая снижение концентрации и благоприятные результаты по токсичности, мы видим стабильную ситуацию, населению ничего не угрожает", - сказал Чибис, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор взял пробы воды в Умбозере и исследовал акваторию с вертолета, визуально обследованы ручей Вуоннемйок, озера Китчепахк, Китчеявр, Комариное, ручьи севернее озера Комариное, стоки с гор Хибины со стороны города Апатиты и Умбозеро. По предварительным данным, как отмечал глава региона, пятно в Умбозере является результатом схода селя, не наносит ущерб природе и не является опасным для человека.

Ситуацию взяли на контроль в ГУ МЧС России по Мурманской области, на месте происшествия с момента обнаружения пятна было организовано дежурство оперативной группы спасателей, проводился постоянный космический мониторинг со спутника. По информации МЧС, обеспечение водой населения близлежащих населенных пунктов осуществляется из подземных источников, угрозы жизнеобеспечению населения нет.