Итальянский сенатор считает, что без решающего вклада СССР нацизм не мог быть побежден

РИМ, 20 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский сенатор от партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Лучо Малан убежден, что вклад в исход Второй мировой войны СССР был решающим, а победа над нацизмом невозможна без советского участия. Об этом политик сказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя статью президента РФ Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, приуроченной к 75-летию победы над нацизмом.

"Если бы Германия не напала на СССР, для Запада было бы крайне тяжело или даже невозможно победить нацизм. США, возможно, вообще не начали бы войну. У Гитлера всегда было конечной целью продвижение на восток, но ее достижение стало невозможно благодаря советскому сопротивлению", - сказал Малан.

Политик полагает, что "совершенно справедливо, что Путин это отстаивает". "И особенно важно, что он (президент РФ - прим. ТАСС) объясняет, почему необходимо, чтобы новые поколения знали о том, чем была эта война для России. Мы все знаем, какому тяжелейшему испытанию подвергся русский народ, который потерял миллионы людей в сражениях, плену, огромные жертвы были среди гражданского населения. Именно СССР позволил сдержать, а потом победить нацистскую Германию", - добавил сенатор.

Он разделяет многие тезисы, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным в оценке геополитических предпосылок к развязыванию войны Гитлером. "Все в Европе недооценили опасность Гитлера, руководствуясь эгоистическими интересами, ведущие европейские государства поначалу удовлетворяли его территориальные претензии в надежде остановить его, но на самом деле это стало лишь поощрением его действий", - сказал Малан.

Сенатор отметил, что и Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, в некотором смысле тоже стал отражением этой логики. "Нельзя отрицать, что пакт Молотова-Риббентропа был не лучшей страницей в этой истории, но в статье не говорится, что советское правительство все сделало правильно, в ней преследуется цель напомнить молодым поколениям, какой огромной ценой далась защита Отечества. А намерения Гитлера никто не ставит под сомнение: это порабощение и уничтожение народов завоеванных территорий - он развязал Вторую Мировую войну, на первом этапе при толерантности европейских государств, таких как Франция и Великобритания", - заключил сенатор.

Статья президента

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг опубликована в журнале The National Interest на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.