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75-летие Победы

Итальянский сенатор считает, что без решающего вклада СССР нацизм не мог быть побежден

По словам Лучо Малана, совершенно справедливо, что президент РФ Владимир Путин это отстаивает

РИМ, 20 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский сенатор от партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Лучо Малан убежден, что вклад в исход Второй мировой войны СССР был решающим, а победа над нацизмом невозможна без советского участия. Об этом политик сказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя статью президента РФ Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, приуроченной к 75-летию победы над нацизмом.

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Статья Владимира Путина об истории Второй мировой войны. Полный текст

"Если бы Германия не напала на СССР, для Запада было бы крайне тяжело или даже невозможно победить нацизм. США, возможно, вообще не начали бы войну. У Гитлера всегда было конечной целью продвижение на восток, но ее достижение стало невозможно благодаря советскому сопротивлению", - сказал Малан.

Политик полагает, что "совершенно справедливо, что Путин это отстаивает". "И особенно важно, что он (президент РФ - прим. ТАСС) объясняет, почему необходимо, чтобы новые поколения знали о том, чем была эта война для России. Мы все знаем, какому тяжелейшему испытанию подвергся русский народ, который потерял миллионы людей в сражениях, плену, огромные жертвы были среди гражданского населения. Именно СССР позволил сдержать, а потом победить нацистскую Германию", - добавил сенатор.

Он разделяет многие тезисы, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным в оценке геополитических предпосылок к развязыванию войны Гитлером. "Все в Европе недооценили опасность Гитлера, руководствуясь эгоистическими интересами, ведущие европейские государства поначалу удовлетворяли его территориальные претензии в надежде остановить его, но на самом деле это стало лишь поощрением его действий", - сказал Малан.

Сенатор отметил, что и Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, в некотором смысле тоже стал отражением этой логики. "Нельзя отрицать, что пакт Молотова-Риббентропа был не лучшей страницей в этой истории, но в статье не говорится, что советское правительство все сделало правильно, в ней преследуется цель напомнить молодым поколениям, какой огромной ценой далась защита Отечества. А намерения Гитлера никто не ставит под сомнение: это порабощение и уничтожение народов завоеванных территорий - он развязал Вторую Мировую войну, на первом этапе при толерантности европейских государств, таких как Франция и Великобритания", - заключил сенатор.

Статья президента

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг опубликована в журнале The National Interest на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияИталияРоссия75-летие Победы
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