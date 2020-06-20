Эксперт: Лукашенко торгуется с Москвой, однако нуждается в ней для укрепления позиций

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко делает резкие высказывания в адрес России, чтобы укрепить позиции на переговорах по ценам на энергоносители, но в то же время нуждается в сотрудничестве с Москвой, особенно в преддверии выборов главы государства. Такое мнение в субботу в разговоре с коррепондентом ТАСС выразил политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя итоги визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.

"Очевидно, что очередной раунд переговоров, призванный решить проблему цен на энергоносители, пройдет 24 июня в день парада Победы, на который приедет Лукашенко. И в этом плане визит Лаврова - это, конечно, подготовка к переговорам в Москве, - сказал эксперт. - Понятно, что белорусский президент приедет не столько на парад, сколько для того, чтобы встретиться с Путиным и поговорить".

По словам аналитика, периодически появляющиеся критические высказывания Лукашенко в адрес России - это элемент торга, призванный обеспечить белорусской стороне более выгодные условия при заключении двусторонних соглашений. При этом эксперт обратил внимание, что успешные переговоры с Путиным были бы очень важны для Лукашенко с точки зрения предвыборной кампании.

Во-первых, ему сейчас особенно важно поддержать хорошие отношения с Россией, чтобы "добиться международной легитимации" в случае победы на президентских выборах, потому, что "ждать окончательного признания их результатов странами Запада не приходится". Кроме того, урегулирование разногласий с Москвой положительно воспримут и белорусские избиратели, констатировал специалист.

"Если Лукашенко вернется домой с успехом, с результатом, то понятно, что это будет и мощной заявкой на победу в президентской кампании", - продолжил собеседник агентства.

Откровенный диалог

Коктыш сказал, что визит Лаврова в Минск можно считать успешным, поскольку стороны подписали соглашение о взаимном признании виз. По этому вопросу у Москвы и Минска тоже долго сохранялись разногласия, и их урегулирование может стать прологом к нахождению развязок по другим трекам, отметил эксперт.

"По итогам визита можно говорить, что и диалог России и Белоруссии показывает достаточную устойчивость, он весьма откровенен, стороны показывают готовность добиваться взаимоприемлемых решений", - резюмировал доцент МГИМО.

19 июня Лавров совершил визит в Минск, в ходе которого провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем. Стороны подписали соглашение о взаимном признании виз, а также обсудили совместные действия в условиях выхода США из соглашений по контролю над вооружениями и действий НАТО в Восточной Европе.