Патриарх Кирилл будет часто проводить богослужения в главном храме Вооруженных сил

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет часто проводить богослужения в патриаршем соборе Воскресения Христова, имеющем статус главного храма Вооруженных сил РФ, в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Такое мнение высказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я думаю, что [патриарх Кирилл] будет там (в главном храме ВС РФ - прим. ТАСС) служить достаточно часто", - сказал он. Митрополит отметил, что военнослужащие будут постоянными прихожанами храма.

Собор Воскресения Христова, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

После освящения храма патриарх заявил, что сам станет его настоятелем.