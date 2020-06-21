В РФ завершается прием заявок о голосовании по поправкам в конституцию по месту пребывания

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в воскресенье завершает прием заявлений от граждан, желающих проголосовать по закону о поправках в конституцию по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель", а также с помощью дистанционного электронного голосования.

"До 14:00 по местному времени 21 июня можно подать заявления о голосовании по месту пребывания через участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии и МФЦ. Через единый портал госуслуг заявки принимаются до 14:00 мск. Также до 14:00 мск воскресенья жители Москвы и Нижегородской области с помощью единого портала госуслуг могут подать заявления на дистанционное электронное голосование. При этом у москвичей есть возможность подать заявки и через портал mos.ru", - сказал ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко.

Кроме того, 21 июня в 14:00 мск заканчивается прием заявлений на надомное голосование через единый портал госуслуг. "Но у граждан есть возможность обратиться в участковую избирательную комиссию и оставить свою заявку о голосовании на дому до 17:00 по местному времени 1 июля", - подчеркнул Шевченко.

Согласно последним данным ЦИК, всего принято 1 854 893 заявления о голосовании по месту нахождения, а также 977 008 заявок о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправках к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.