В России за сутки потушили 40 лесных пожаров

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных служб за сутки ликвидировали 40 пожаров в лесах регионов РФ на общей площади 252 га, сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 20.06.2020, в России ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 252 га. На 00:00 мск 21.06.2020 на территории Российской Федерации действовало 55 лесных пожаров на площади 24 958 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном релизе.

Наибольшая площадь природных пожаров в настоящее время приходится на Чукотку, где горит более 17 тыс. га. Возгорания на площади около 5,7 тыс. га тушат на Камчатке, в Магаданской области - 967 га. Пожарные также работают на очагах в лесах Республики Саха (Якутия), Бурятии, Красноярском крае, Мурманской области и других регионах.

На тушение этих пожаров Авиалесоохрана направила 1 306 человек, 222 единицы техники. За обстановкой с воздуха следят 42 воздушных судна, 27 - участвуют в ликвидации огня.

Особый противопожарный режим из-за ситуации с лесными пожарами введен в 46 регионах страны.