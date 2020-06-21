Минздрав Чили включит в статистику по коронавирусу 3 тыс. ранее не учтенных в ней смертей

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чили включит в статистику по коронавируса более 3 000 смертей, которые были, возможно, связаны с последствиями коронавируса. Об этом сообщил в субботу глава департамента эпидемиологии Минздрава Рафаэль Араос.

"Число смертей, возможной или вероятной причиной которых был коронавирус, достигает 3 069", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире Chilevisión.

Араос уточнил, что речь идет о случаях, которые не были подтверждены лабораторным анализом. "Это предварительная цифра, которая может меняться с течением времени. <...> Некоторые из этих случаев перейдут в категорию подтвержденных, другие будут исключены", - добавил он.

Как отметил Араос, смерти, причиной которых, возможно, стал коронавирус, будут публиковаться в еженедельном отчете о эпидемиологической ситуации в стране. Ежедневно Минздрав будет сообщать только о подтвержденных случаях, общее число которых достигло 4 295.

За последние сутки в Чили было выявлено 5 355 случаев инфицирования, из них у 4 564 человек были симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Общее число заразившихся достигло 236 748.

Власти сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. С 18 марта республика закрыла границу для въезда иностранцев. Президент Себастьян Пиньера объявил о введении в Чили режима чрезвычайного положения. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли.