Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы будут работать над решением проблем врачей и других медицинских работников и над повышением эффективности и качества здравоохранения. Об этом в воскресенье заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в видеопоздравлении ко Дню медицинского работника, опубликованном на сайте Думы.

"Мы постараемся сделать все для того, чтобы проблем у наших врачей и медицинских работников было как можно меньше, а наше здравоохранение было эффективным и качественным, чтобы у вас была всегда возможность прийти на помощь нашим гражданам", - сказал Володин.

Политик назвал профессию медработника настоящим призванием. "Вы каждый день оказываете помощь всем, кто находится в беде, кому сложно, вы облегчаете им страдания, доказываете верность профессиональному долгу, зачастую рискуя собой. Спасибо вам большое. Спасибо за мужество, за спасенные жизни", - отметил он.

"Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, всего самого доброго. Ну и конечно, в это непростое время пандемии хочется, чтобы никто из вас не заразился и не заболел сам", - заключил Володин.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно- и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных, фармацевтических и прочих медицинских организаций, учащихся медицинских вузов.