В Карелии число заражений коронавирусной инфекцией превысило тысячу

ТАСС, 21 июня. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Карелии с начала пандемии превысило 1 тыс. человек. На утро воскресенья в республике зарегистрировано 34 новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

"По состоянию на 21 июня число заболевших коронавирусной инфекцией 1 025 человек (плюс 34 за сутки). Число выздоровевших 424 человека (плюс 15 за сутки)", - говорится в сообщении оперативного штаба.

В субботу количество подтвержденных случаев коронавируса в Карелии составляло 991.

В сообщении также уточняется, что из 34 новых случаев заболевания 20 зарегистрированы в Петрозаводске. Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного рабочего со стройплощадки Белопорожской ГЭС, где в начале июня был выявлен очаг новой инфекции среди вахтовиков.