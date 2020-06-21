Кабардино-Балкария получила средства защиты для врачей и тест-системы из ОАЭ

НАЛЬЧИК, 21 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова отправили гуманитарную помощь в Кабардино-Балкарию (КБР). Из Абу-Даби в регион направили средства индивидуальной защиты для врачей и тест-системы, сообщил в Instagram глава республики Казбек Коков.

"В Кабардино-Балкарскую Республику прибыл груз - помощь, переданная по договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном. Она включает в себя средства индивидуальной защиты для наших медиков, а также тест-системы. Искренне благодарю уважаемого шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайана за такую важную в настоящее время поддержку и, конечно, главу братской Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за инициативу и организацию столь благородного дела",- написал Коков.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 21 июня в регионе зарегистрировано 4 436 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 75 за сутки). Выздоровели 2 334 (плюс 29 за сутки), умерли 47 человек. В госпиталях находятся 1 362 человек, из них в реанимациях - 63 человек, дома под медицинским наблюдением - 2 179 человек, на амбулаторном лечении - 1 568. В регионе проведено 76 576 тестов (плюс 1 690 за сутки).