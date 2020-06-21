Четыре крупных детских центра отдыха в России возобновят работу с 1 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Крупные детские центры "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена" возобновят свою работу с 1 июля 2020 года, заявил в воскресенье замминистра просвещения Денис Грибов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Пока мы ориентируемся на то, что 1 июля они возобновят свою работу. На начальном этапе возобновления работы наши центры будут принимать детей из регионов, в которых располагаются эти центры. Надеюсь, уже к августу мы выйдем на возможность приема детей из других регионов, но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал Грибов.

Как сообщил Грибов, в министерстве ожидают, что в российских лагерях этим летом отдохнут около 5 млн детей, однако точные прогнозы, по его словам, делать преждевременно, поскольку эпидемическая ситуация "меняется в ежедневном режиме". Замминистра также сообщил, что летом планируется к открытию порядка 33 тыс. лагерей для отдыха детей.

Ранее Минпросвещения рекомендовало дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля.