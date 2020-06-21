Медведев поблагодарил российских медиков за самоотверженную работу и героические усилия

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженную работу в борьбе с коронавирусом. Видеопоздравление опубликовано в воскресенье на странице замглавы Совбеза "ВКонтакте".

"Помогая людям, вы берете на себя колоссальную ответственность, проявляете профессионализм и терпение, чуткость и доброту. В эти сложные месяцы вы без устали трудитесь в напряженных и опасных условиях, лечите и спасаете людей, предотвращаете развитие коронавирусной инфекции. Все мы сердечно благодарим вас за самоотверженную работу, за поистине героические усилия", - сказал он.