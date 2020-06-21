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Медведев поблагодарил российских медиков за самоотверженную работу и героические усилия

Здоровье пациентов в России находится в надежных руках медицинских работников, отметил зампредседателя Совета безопасности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженную работу в борьбе с коронавирусом. Видеопоздравление опубликовано в воскресенье на странице замглавы Совбеза "ВКонтакте".

"Помогая людям, вы берете на себя колоссальную ответственность, проявляете профессионализм и терпение, чуткость и доброту. В эти сложные месяцы вы без устали трудитесь в напряженных и опасных условиях, лечите и спасаете людей, предотвращаете развитие коронавирусной инфекции. Все мы сердечно благодарим вас за самоотверженную работу, за поистине героические усилия", - сказал он.

Медведев выразил уверенность, что здоровье пациентов в России находится в надежных руках медицинских работников.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно- и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных, фармацевтических и прочих медицинских организаций, студентов медицинских учебных заведений.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Пандемия коронавируса нового типа
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