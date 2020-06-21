Врачи из восьми стран поздравили российских коллег с Днем медицинского работника

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Десять врачей из Индонезии, Италии, Португалии, Израиля, Германии, Сербии, Латвии и других стран записали поздравление для российских коллег в День медицинского работника. Ролик опубликован в воскресенье на YouTube-канале "День врача".

Иностранные коллеги пожелали российским врачам оставаться стойкими в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Так, Шафир Ботнер из Тель-Авива (Израиль) выразил уверенность, что совместной работой получится победить этот вирус. "Мы, парамедики и врачи Магена Давида Адома (национальная медицинская служба - прим. ТАСС) в Израиле, желаем вам удачи!", - сказал он.