Врачи из восьми стран поздравили российских коллег с Днем медицинского работника

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Десять врачей из Индонезии, Италии, Португалии, Израиля, Германии, Сербии, Латвии и других стран записали поздравление для российских коллег в День медицинского работника. Ролик опубликован в воскресенье на YouTube-канале "День врача".
Иностранные коллеги пожелали российским врачам оставаться стойкими в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Так, Шафир Ботнер из Тель-Авива (Израиль) выразил уверенность, что совместной работой получится победить этот вирус. "Мы, парамедики и врачи Магена Давида Адома (национальная медицинская служба - прим. ТАСС) в Израиле, желаем вам удачи!", - сказал он.
Его поддержала Александра Гердес из Квикборна (Германия). "И я уверена, что с вашим опытом вы победите любой вирус!" - отметила она.
Каждый врач закончил свое выступление пожеланием "На здоровье!", хорошо известным за границей.
21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно- и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных, фармацевтических и прочих медицинских организаций, студентов медицинских учебных заведений.