Власти Калмыкии направили более 1,5 млн рублей на поддержку малоимущих студентов

ЭЛИСТА, 21 июня. /ТАСС/. Студенты-очники Калмыкии из малообеспеченных семей, не достигшие 18-летия и обучающиеся в государственных колледжах республики, получат единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей, власти региона направили на эти цели более 1,5 млн рублей, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе главы Калмыкии.

"304 студента среднего профессионального образования из малообеспеченных семей получат единоразовую выплату в размере по 5 тыс. рублей. Для проведения единовременных выплат согласно подписанному указу главы Республики Калмыкия Бату Хасикова из регионального бюджета будет дополнительно выделено более 1,5 млн рублей. Это мера поддержки ребят в сложное время пандемии коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Инициатива главы Калмыкии была поддержана на 16-м заседании Народного Хурала (парламента) республики. Указ "О единовременной денежной выплате за счет средств республиканского бюджета обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях Республики Калмыкия" в воскресенье опубликован на сайте главы республики.

По данным оперативного штаба Калмыкии на воскресенье, в регионе зарегистрировано 1 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, из них семь - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 1 005 человек, умерли 20 пациентов. Республика с 7 июня находится на втором этапе снятия ограничительных мер, режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 28 июня включительно.