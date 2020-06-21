Мишустин отменил ряд актов по надзору в образовании в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин отменил ряд актов по надзору в сфере образования с 2021 года в рамках механизма "регуляторной гильотины". Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте правительства.

"Отдельные акты и их положения, содержащие требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля в сфере образования, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно постановлению, в число отмененных норм включены требования к структуре официальных интернет-сайтов образовательных организаций и формату предоставления информации на таких ресурсах. Также недействительным признается постановление правительства "О лицензировании образовательной деятельности" от 28 ноября 2013 года.

Отмечается, что решение принято в рамках работы механизма "регуляторной гильотины". " Оно позволит пересмотреть требования по надзору в сфере образования и снять избыточную административную нагрузку с образовательных учреждений", - указывается на сайте кабмина.