{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин отменил ряд актов по надзору в образовании в рамках "регуляторной гильотины"

В число отмененных норм включены требования к структуре официальных интернет-сайтов образовательных организаций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин отменил ряд актов по надзору в сфере образования с 2021 года в рамках механизма "регуляторной гильотины". Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте правительства.

"Отдельные акты и их положения, содержащие требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля в сфере образования, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно постановлению, в число отмененных норм включены требования к структуре официальных интернет-сайтов образовательных организаций и формату предоставления информации на таких ресурсах. Также недействительным признается постановление правительства "О лицензировании образовательной деятельности" от 28 ноября 2013 года.

Отмечается, что решение принято в рамках работы механизма "регуляторной гильотины". " Оно позволит пересмотреть требования по надзору в сфере образования и снять избыточную административную нагрузку с образовательных учреждений", - указывается на сайте кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
На Колыме закрыли движение по мосту через реку Чекай из-за просадки плит
В данный момент ведутся подготовительные работы для устройства временной объездной дороги
Читать полностью