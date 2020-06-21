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Пандемия коронавируса нового типа

Муфтий Карачаево-Черкесии вылечился после коронавируса

Исмаил Бердиев уже вернулся домой из Москвы, где находился на лечении, и теперь будет проходить реабилитацию

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, лечившийся в Москве от коронавирусной инфекции, выздоровел и вернулся домой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил заместитель муфтия республики Ибрагим Катчиев.

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"Исмаил-хаджи выздоровел, вернулся домой, чувствует себя хорошо. Теперь будет проходить реабилитацию. Он передает искреннюю благодарность своему народу, врачам, главе Карачаево-Черкесии за то, что переживали и молились за его выздоровление. И в сегодняшний замечательный праздник [День медицинского работника] поздравляет всех медицинских работников и благодарит за их нелегкий труд", - сказал Катчиев.

Муфтий с 14 мая находился в больнице Черкесска, 22 мая был доставлен для продолжения лечения в московскую больницу им. Н. И. Пирогова.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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