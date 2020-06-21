Семья музыканта Тома Петти осудила использование его песни на митинге Трампа

ТАСС, 21 июня. Родственники рок-музыканта Тома Петти (1950-2017) негативно отозвались об использовании в политических целях его хита 1989 года I Won't Back Down, прозвучавшего на предвыборном митинге президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома). Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на странице мультиинструменталиста и вокалиста в Twitter.

"Трамп не имел никакого права использовать эту песню в своей кампании, которая не учитывает мнения многих американцев и здравый смысл. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы эта песня использовалась в кампании ненависти", - говорится в тексте.

С аналогичной ситуацией столкнулся еще в 2000 году однопартиец Трампа Джордж Буш - младший. Тогда воспроизведение композиции I Won't Back Down во время предвыборных мероприятий республиканца осудил сам автор. Между тем другая песня Петти - American Girl (1976) - неоднократно звучала на встречах претендента на высший государственный пост от Демократической партии США Хиллари Клинтон во время кампании 2008 года. Нареканий со стороны композитора и исполнителя этот факт не вызвал.

Петти является одним из наиболее коммерчески успешных музыкантов в истории. В мире продано свыше 80 млн копий записей с его участием. Вместе с группой The Heartbreakers, с которой он выступал с 1976 года, параллельно издавая сольные альбомы, Петти был в 2002 году включен в списки американского Зала славы рок-н-ролла в городе Кливленд (штат Огайо). Он трижды становился лауреатом премии Grammy.

20 июня Трамп провел первый предвыборный митинг после начала смягчения в США санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса.

Он уже подвергался ранее критике за использование композиций известных музыкантов во время агитационных мероприятий. Так, в 2018 году вокалист группы Aerosmith Стивен Тайлер потребовал от хозяина Белого дома прекратить включать песни коллектива на своих митингах, что, по мнению исполнителя, является нарушением авторских прав.