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Семья музыканта Тома Петти осудила использование его песни на митинге Трампа

Речь идет о песне I Won't Back Down

ТАСС, 21 июня. Родственники рок-музыканта Тома Петти (1950-2017) негативно отозвались об использовании в политических целях его хита 1989 года I Won't Back Down, прозвучавшего на предвыборном митинге президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома). Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на странице мультиинструменталиста и вокалиста в Twitter.

"Трамп не имел никакого права использовать эту песню в своей кампании, которая не учитывает мнения многих американцев и здравый смысл. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы эта песня использовалась в кампании ненависти", - говорится в тексте.

С аналогичной ситуацией столкнулся еще в 2000 году однопартиец Трампа Джордж Буш - младший. Тогда воспроизведение композиции I Won't Back Down во время предвыборных мероприятий республиканца осудил сам автор. Между тем другая песня Петти - American Girl (1976) - неоднократно звучала на встречах претендента на высший государственный пост от Демократической партии США Хиллари Клинтон во время кампании 2008 года. Нареканий со стороны композитора и исполнителя этот факт не вызвал.

Петти является одним из наиболее коммерчески успешных музыкантов в истории. В мире продано свыше 80 млн копий записей с его участием. Вместе с группой The Heartbreakers, с которой он выступал с 1976 года, параллельно издавая сольные альбомы, Петти был в 2002 году включен в списки американского Зала славы рок-н-ролла в городе Кливленд (штат Огайо). Он трижды становился лауреатом премии Grammy.

20 июня Трамп провел первый предвыборный митинг после начала смягчения в США санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса.

Он уже подвергался ранее критике за использование композиций известных музыкантов во время агитационных мероприятий. Так, в 2018 году вокалист группы Aerosmith Стивен Тайлер потребовал от хозяина Белого дома прекратить включать песни коллектива на своих митингах, что, по мнению исполнителя, является нарушением авторских прав.

Теги
СШАБуш, Джордж (младший)Трамп, Дональд
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