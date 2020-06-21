Сквер в Махачкале назовут в честь медиков, которые боролись с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Один из строящихся в Махачкале скверов назовут в честь медицинских работников, которые боролись с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев.
"Эпидемия закончится, но в нашей памяти должны остаться герои этого времени, те, кто был на передовой - врачи, медсестры и другие работники здравоохранения, в том числе и отдавшие свои жизни. В этом году в Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них, на проспекте Акушинского, мы решили назвать сквером Медицинских работников, чтобы навсегда сохранить память об этих событиях и героях этих дней", - написал Дадаев на своей странице в Instagram.
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Эпидемия закончится, но в нашей памяти должны остаться герои этого времени, те, кто был на передовой – врачи, медсестры и другие работники здравоохранения, в том числе и отдавшие свои жизни. В этом году в Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них, на проспекте Акушинского, мы решили назвать сквером Медицинских работников, чтобы навсегда сохранить память об этих событиях и героях этих дней. В сквере в память о каждом погибшем будут высажены деревья. #мэрмахачкалы #врачигерои #спасибоврачам #махачкалапомнит @gkb.mkala @rcibrd @bolnica_gkb_3 @gburdrkb @gburdrkb2 @gau_rkb_3 @gkb.2 @rzhdb @minzdravrd @rosminzdrav.ru
По словам главы города, в сквере в память о каждом погибшем будут высажены деревья.
Как уточнила пресс-служба мэрии Махачкалы, на территории сквера, который строится по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", будут высажены "именные деревья в память о медработниках республики, погибших в период пандемии коронавирусной инфекции".
"Это делается в знак уважения и благодарности медикам от горожан за самоотверженный труд во благо жизни и здоровья дагестанцев. <…> Сдать объект планируется осенью текущего года. По замыслу инициаторов, сквер должен стать не только местом отдыха жителей микрорайона, но и "уголком памяти", а также площадкой для проведения мероприятий и встреч медицинских работников", - сообщается на сайте администрации города.
По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане на 21 июня зарегистрировано 7 188 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 85 новых случаев выявлено за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 936 человек, умерли 348 человек.