Сквер в Махачкале назовут в честь медиков, которые боролись с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Один из строящихся в Махачкале скверов назовут в честь медицинских работников, которые боролись с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

"Эпидемия закончится, но в нашей памяти должны остаться герои этого времени, те, кто был на передовой - врачи, медсестры и другие работники здравоохранения, в том числе и отдавшие свои жизни. В этом году в Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них, на проспекте Акушинского, мы решили назвать сквером Медицинских работников, чтобы навсегда сохранить память об этих событиях и героях этих дней", - написал Дадаев на своей странице в Instagram.