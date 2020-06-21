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Пандемия коронавируса нового типа

Дубай 7 июля вновь начнет принимать туристов из-за рубежа

Обладатели вида на жительство смогут приехать в эмират уже 22 июня

ТАСС, 21 июня. Иностранные туристы снова смогут посещать Дубай с 7 июля. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства эмирата в Twitter.

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"Дубай будет принимать туристов с 7 июля 2020 года; туристам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или сдать анализ в аэропортах Дубая", - указывается в сообщении. Обладатели вида на жительство смогут приехать в эмират уже 22 июня. Жителям Дубая с 23 июня разрешено будет путешествовать за границу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.

26 марта аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановили прием и отправку всех рейсов в целях борьбы с распространением коронавируса.

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ОАЭПандемия коронавируса нового типа
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