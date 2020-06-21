Кадыров отменил в Чечне режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона

"С понедельника отменяются режимы самоизоляции и "стоп-колеса" на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 - от ношения масок до соблюдения социальной дистанции. Об этом я заявил на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия - от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов", - написал Кадыров.

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале с понедельника третьего этапа снятия ограничений, введенных в республике из-за коронавируса. Отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона, сообщил он на своем канале в Telegram.

При этом, по его словам, сохранится строгий контроль на границах и обязательные справки об отрицательном тесте на коронавирус для прибывающих в Грозный авиапассажиров. "Ситуация вокруг пандемии коронавируса взята под полный контроль. Достигнут положительный баланс между новыми случаями заражения и выписываемыми пациентами. Всего COVID-19 подтвержден у 1 600 жителей ЧР, из которых 1 153 выздоровели и сняты с медицинского наблюдения", - добавил он.

Кадыров отметил, что в регионе созданы все условия на случай осложнения ситуации. "Кроме того, поручил проверить всех государственных и муниципальных служащих, сотрудников СМИ на наличие вируса и антител. Также распорядился вернуть к обычному режиму работы больницы и поликлиники, в деятельность которых были внесены коррективы в связи со вспышкой коронавируса", - написал глава республики.

В Чечне за время пандемии от последствий заражения коронавирусом умерли 20 человек. С марта в республике действовал режим самоизоляции, жителям было запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры были закрыты, ужесточен контроль на границах региона.