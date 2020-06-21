{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии медиков больницы, где лечат пациентов с COVID-19, поздравили концертом

Врачи также получили от добровольцев цветы и памятные сувениры

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт прошел в День медиков для медицинского персонала отделения Республиканской клинической больницы (РКБ) Северной Осетии, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального исполком ОНФ.

"В День медиков участники регионального волонтерского штаба акции #МыВместе - активисты Общероссийского народного фронта, "Волонтеры-медики", региональная команда "Молодежки ОНФ" совместно с республиканским комитетом по делам молодежи организовали для медицинского персонала отделения РКБ, где сейчас проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, праздничный концерт", - говорится в сообщении.

Помимо музыкального подарка от победителей региональных и всероссийских конкурсов, теплых слов поздравления в свой профессиональный праздник, медики получили от добровольцев цветы и памятные сувениры.

Это не первая поддержка в рамках акции #МыВместе. В течение последних трех месяцев добровольцы не раз оказывали помощь медперсоналу Республиканской клинической и Пригородной больниц в переоборудовании отделений под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Организовали бесплатное проживание и питание для врачей Ардонской районной больницы. Ежедневно помогали развозить лекарства ковидным пациентам и были в числе тех, кто разгружал и доставлял в медучреждения республики гуманитарную помощь.

"Труд работников людей в белых халатах ценился во все времена. Нынешняя ситуация в очередной раз подтвердила самоотверженность и большой профессионализм наших врачей. Мы гордимся ими и говорим: "Спасибо", - цитирует пресс-служба главу регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии Клима Галиева.

Теги
РоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
Адвокат заявил, что Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство
Наказание по статье 20.1 КоАП представляет собой до 15 суток ареста
Читать полностью