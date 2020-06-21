В Северной Осетии медиков больницы, где лечат пациентов с COVID-19, поздравили концертом

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт прошел в День медиков для медицинского персонала отделения Республиканской клинической больницы (РКБ) Северной Осетии, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального исполком ОНФ.

"В День медиков участники регионального волонтерского штаба акции #МыВместе - активисты Общероссийского народного фронта, "Волонтеры-медики", региональная команда "Молодежки ОНФ" совместно с республиканским комитетом по делам молодежи организовали для медицинского персонала отделения РКБ, где сейчас проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, праздничный концерт", - говорится в сообщении.

Помимо музыкального подарка от победителей региональных и всероссийских конкурсов, теплых слов поздравления в свой профессиональный праздник, медики получили от добровольцев цветы и памятные сувениры.

Это не первая поддержка в рамках акции #МыВместе. В течение последних трех месяцев добровольцы не раз оказывали помощь медперсоналу Республиканской клинической и Пригородной больниц в переоборудовании отделений под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Организовали бесплатное проживание и питание для врачей Ардонской районной больницы. Ежедневно помогали развозить лекарства ковидным пациентам и были в числе тех, кто разгружал и доставлял в медучреждения республики гуманитарную помощь.

"Труд работников людей в белых халатах ценился во все времена. Нынешняя ситуация в очередной раз подтвердила самоотверженность и большой профессионализм наших врачей. Мы гордимся ими и говорим: "Спасибо", - цитирует пресс-служба главу регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии Клима Галиева.