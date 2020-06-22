В Нидерландах пройдет очередное заседание суда по делу об авиакатастрофе в Донбассе

ГААГА, 22 июня. /ТАСС/. Суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing, которая произошла в Донбассе 17 июля 2014 года, в понедельник возобновит работу в Нидерландах. Основное внимание на заседании будет приковано к защите Олега Пулатова, она предоставит ответы на ряд вопросов суда и прокуратуры. Процесс над тремя другими обвиняемыми проходит заочно.

На заседаниях, которые шли с 8 по 10 июня, сторона обвинения представила доклад о расследовании крушения Boeing, после чего судья попросил прокуратуру уточнить несколько аспектов и объявил перерыв до 22 июня. За это время защита должна была подготовить ответы и представить встречные вопросы.

Обвинение и защита

В докладе прокуратуры было указано, какие доказательства она намерена использовать на стадии рассмотрения дела по существу, как отвергали различные версии крушения самолета, как было установлено оружие, из которого сбили лайнер, и как установили причастность обвиняемых к инциденту. По версии обвинения, на них не распространяется так называемый иммунитет комбатанта, то есть участника конфликта, к которому нельзя применять уголовное право. Представители прокуратуры добавили, что факт ошибочного уничтожения самолета не исключается, однако это не влияет на предъявленные обвинения.

Прокуратура вновь потребовала дополнительно допросить ряд свидетелей и провести технический анализ видеозаписи с зенитным ракетным комплексом "Бук" в населенном пункте Снежное на предмет возможных манипуляций.

Практически все доказательства прокуратуры уже ранее звучали в докладах Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Многие из них неоднократно подвергались сомнению со стороны экспертов, в том числе из России.

Обвинение также должно ответить на три вопроса, заданные судом 10 июля. Два из них касались технический деталей в отношении свидетелей, третий вопрос представляет наибольший интерес и заключается в том, почему дополнительные расследования запрошены только в отношении Пулатова, но не остальных обвиняемых.

Адвокаты Пулатова в свою очередь указывали на острую нехватку времени для ознакомления с делом, насчитывающим уже более 40 тыс. страниц, и трудности в общении с подзащитным, в том числе из-за языкового барьера и карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако защита к новому заседанию обещала представить свою позицию по ряду вопросов.

Что дальше?

Ожидается, что на данном этапе суд заслушает требования защиты и, возможно, инициирует проведение дополнительных расследований. Вслед за этим соответствующие документы приобщат к делу, и только тогда суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу. К задержкам могут привести и предварительные возражения защиты.

Поскольку в отношении трех обвиняемых, процесс над которыми проходит заочно, прокуратура не выдвигала требования по дополнительным расследованиям, рассмотрение их дел по существу может начаться уже до конца года. Что касается Пулатова, то рассмотрение его дела займет гораздо больше времени.

Катастрофа и расследование

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года заявила, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В нее вошли бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.