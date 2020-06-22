Чешские власти разрешили проведение в стране мероприятий с участием до тысячи граждан

ПРАГА, 22 июня. /ТАСС/. Чешское правительство разрешило с понедельника проведение в республике общественных мероприятий с участием до 1 тыс. человек. Они могут проходить на всей ее территории, кроме районов городов Карвина и Фридек-Мистек Моравскосилезского края. В этом регионе на северо-западе страны эпидемиологическая ситуация пока не позволяет ослабить меры против распространения коронавируса.

В Чехии с понедельника после трехмесячного перерыва возобновится проведение масштабных ярмарок и выставок. Их разрешено организовывать в залах крупнейших выставочных комплексов страны, но так, чтобы в каждом из них одновременно находилось не более 1 тыс. участников и посетителей. При этом, согласно требованию властей, на каждом из таких мероприятий может быть одновременно во всех помещениях, где они проводятся, до 5 тыс. человек.

Между тем Министерство здравоохранения Чехии настоятельно рекомендует гражданам в общественных местах продолжать строго соблюдать нормы личной гигиены, главной из которых является периодическая дезинфекция рук. Ведомство также советует сохранять социальную дистанцию в два метра друг от друга. Подразумевающее ношение маски требование предохранять в общественных местах органы дыхания от проникновения коронавирусной инфекции остается также обязательным для выполнения.

Масочный режим в Чехии планируется отменить с 1 июля. После этой даты, как предполагают представители властей и эпидемиологи, носить медицинские маски в общественных местах еще какое-то время придется жителям и гостям Праги, а также районов городов Карвина и Фридек-Мистек. Среди регионов республики именно в столице фиксируется наибольшее число случаев заражения коронавирусом и летальных исходов после вызываемых им осложнений.

С 1 марта, когда чешские власти информировали о появлении коронавируса на национальной территории, число заразившихся в республике достигло 10 448, выздоровели 7 477 человек, зафиксировано 336 летальных исходов. В Праге в период пандемии зарегистрировано почти 2,5 тыс. инфицированных.