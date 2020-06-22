В Швейцарии открываются ночные клубы в связи со смягчением самоизоляции

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Очередной, четвертый по счету этап смягчения карантинных мер, введенных из-за коронавируса в феврале - марте, начинается в понедельник в Швейцарии: открываются ночные клубы и дискотеки, ресторанам разрешено обслуживать посетителей всю ночь, а не до полуночи, как было до сих пор, социальная дистанция уменьшена с двух метров до полутора. Эти шаги власти объясняют существенным снижением заболеваемости, однако о полной отмене ограничений речь пока не идет.

Как сообщило правительство, отныне отменено "большинство мер по борьбе с коронавирусом" и "только крупные манифестации будут запрещены до конца августа". "Манифестации и собрания с числом участников до 1 тыс. человек вновь разрешены при условии гарантированного выявления контактов в любое время", - подчеркнули в Берне. До сих пор действовало ограничение в 300 участников таких мероприятий, а до 6 июня предельно допустимое число составляло пять человек.

Организаторы массовых мероприятий, правда, должны будут позаботиться о том, чтобы между собой контактировали не более 300 человек, то есть место проведения собраний придется разделять на сектора, избегая большего количества контактов. С понедельника в барах вновь разрешена работа стоячих мест, тогда как до сих пор обслуживались только посетители за столиками. Ресторанам, дискотекам, ночным клубам можно будет обслуживать клиентов всю ночь. Согласно откликам в местной прессе, представители индустрии ночных заведений встретили решение правительства с удовлетворением, однако у них остались вопросы, касающиеся ограничения контактов между посетителями.

"Учитывая небольшое число новых инфицированных, дистанция безопасности будет уменьшена с двух до полутора метров", - информировало правительство. Если контакт продолжается более 15 минут, то рекомендовано надевать маски. Это относится к пассажирам общественного транспорта. При проведении массовых мероприятий ношение масок является обязательным. В кинотеатрах следует оставлять свободным одно место между зрителями. Если же при организации массовых мероприятий соблюдение этих мер невозможно, то следует составлять списки всех присутствующих на тот случай, если кто-либо заразится, а затем встанет вопрос о медицинском обследовании остальных и помещении их в карантин.

Правительство отменило свою рекомендацию людям старше 65 лет и с ослабленным здоровьем оставаться дома, а также рекомендацию предприятиям о переводе персонала на "удаленку". Вместе с тем работодателям надлежит "принять необходимые меры для защиты здоровья сотрудников", возвращающихся на рабочие места.

В Швейцарии по состоянию на 21 июня насчитывалось 31 292 случая коронавируса, умерли 1 680 человек. В стране сохраняется низкий уровень роста заболеваемости с незначительным ежедневным увеличением. За сутки с субботы до воскресенья было выявлено 35 новых инфицированных. Заболеваемость существенно снизилась с начала апреля, когда ежедневно заражались более тысячи человек.

Риски новой волны

В связи с завершением режима чрезвычайной ситуации правительство распустило созданный им в разгар пандемии координационный центр ("главный штаб") по коронавирусу. Отныне властям кантонов самим надлежит оценивать ситуацию и принимать меры в случае роста заболеваемости.

Динамика смягчения самоизоляции в стране, однако, вызвала критику со стороны руководителя консультативной научной группы при правительстве Маттиаса Эггера. В интервью швейцарским воскресным газетам 21 июня, в том числе Neue Zurcher Zeitung, он расценил выход из карантинных ограничений как слишком быстрый. По его словам, в стране пока отсутствует действенная система повсеместного наблюдения за передачей коронавируса и, кроме того, имеются вопросы к эффективности отслеживания контактов больных людей со здоровыми. Он обратил внимание на несколько возросшую за последние две недели заболеваемость, что, считает эксперт, стало результатом второго этапа смягчения ограничений, стартовавшего 11 мая.

"Мы должны точно знать, сколько случаев [заболевания], где они, и связаны ли они с другими случаями", - подчеркнул Эггер, высказавшись за массовое тестирование населения на коронавирус в случае возникновения риска. По состоянию на 21 июня, всего было осуществлено 507 736 тестов, тогда как население страны составляет около 8,5 млн человек.

В Швейцарии ограничительные меры постепенно вводились с 28 февраля. С 27 апреля они поэтапно смягчаются. С 11 мая возобновились занятия в школах, с 6 июня открылись кинотеатры и рестораны.