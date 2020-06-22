Верующие в Черногории вышли на улицы городов, протестуя против властей

БЕЛГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Прихожане Сербской православной церкви в Черногории вышли в столице страны Подгорице и в ряде других городов на особые протестные молитвенные шествия - литии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ).

Верующие в Подгорице прошли крестным ходом по городу от храма Воскресения Христова. До этого был отслужен молебен о спасении святынь. Перед богослужением митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал сограждан придерживаться мер по защите здоровья, предписанных Институтом общественного здоровья в связи с коронавирусом.

Молебны также прошли в Будве, Беране, Плевле, Никшиче, и Даниловграде.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех оппозиционных парламентариев. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Президент обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.