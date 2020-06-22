Церемония в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в парке "Патриот"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил РФ в День памяти и скорби провели церемонию зажжения свечей у музейного комплекса "Дорога памяти" и на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сегодня, в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, в главном храме ВС РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие зажгли свечи вдоль музейного комплекса "Дорога памяти", на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил РФ. Свечи зажгли возле каждой малой архитектурной формы комплекса, каждую из которых в течение года наполняли землей из братских захоронений советского, российского воинства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время церемонии зажжения огня прозвучала аудиозапись первого сообщения о начале войны, которое произнес диктор Юрий Левитан.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день ровно 79 лет назад германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города - Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие.