В посольстве РФ в США зажгли "Свечи памяти" в годовщину начала Великой Отечественной войны

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. "Свечи памяти" были зажжены ровно в 21:00 воскресенья (04:00 мск 22 июня) в посольстве России в США в рамках церемонии, посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Глава диппредставительства Анатолий Антонов вместе с сотрудниками и учениками школы при миссии почтили минутой молчания павших на полях сражений, погибших в нацистских концлагерях и на оккупированных территориях, блокадников.

По словам посла, 79 лет назад враг пришел убивать советский народ. "Потери были огромными. 27 миллионов граждан погибли на фронтах и в тылу", - напомнил он.

"Досадно, что есть страны, ставящие под сомнение тот факт, что СССР нанес сокрушительный удар фашистским полчищам и победа принадлежит Красной армии", - констатировал он. Антонов призвал молодое поколение продолжать бороться за правду, чтобы никто не мог ее исказить.

Ученики школы в майках "Бессмертного полка" зачитали найденные в Национальном архиве США выдержки из воспоминаний советских военнопленных. Посол заверил, что акция "Бессмертный полк" обязательно пройдет по улицам Вашингтона.

Мемориальная акция "Свеча памяти" проводилась в американской столице в четвертый раз.