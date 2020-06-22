В Севастополе в память о погибших в войне зажгли свечу памяти и выпустили кораблики мечты

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Жители Севастополя, школьники города-героя и представители власти зажгли символическую "Свечу памяти" и выпустили "кораблики мечты" с Графской пристани в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора города Михаил Развожаев.

Севастополь первым встретил удар врага. 22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут вражеские самолеты начали сбрасывать на фарватер и бухту донные мины. Одна из сброшенных на парашюте мин упала на улице Подгорной (ныне Нефедова).

"В 03:13 мск вместе с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Владимировичем Осиповым, председателем общественной организации "Жители осажденного Севастополя" Ириной Васильевной Глотовой и волонтерами Победы зажгли "Свечу памяти" у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Здесь же ребята выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя - образ матроса по мотивам картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя", - сообщил Развожаев.

Также, отметил он, с Графской пристани в Севастопольскую бухту выпустили бумажные "кораблики мечты". В 1941 году, севастопольские школьники, отмечая выпускной, пришли на Графскую пристань, чтобы запустить в море бумажные кораблики на которых написаны самые заветные мечты. Но большинству из них так и не удалось сбыться.

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.