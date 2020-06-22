В Нижегородской области проведут около 3 тыс. тестов для оценки иммунитета к коронавирусу

ТАСС, 22 июня. Нижегородская область примет участие в первом этапе исследования популяционного иммунитета к коронавирусу, который пройдет в июне в 22 городах России. В регионе будет проведено около 3 тыс. подобных тестов, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 организовано и в Нижегородской области. Всего в регионе планируется провести около 3 тыс. исследований. Взятие крови будет осуществляться при соблюдении стандартов биобезопасности", - сказано в сообщении.

В управлении уточнили, что определить наличие иммунитета смогут жители, которые решат стать участниками бесплатного тестирования на наличие антител. Тестирование планируется провести с 23 по 30 июня.

"Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19", - добавили в пресс-службе, уточнив, что для лабораторных исследований будут использоваться тест-системы, произведенные Государственным научным центром прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу пройдет в июне в 22 регионах России. В исследование методом случайной выборки предлагается включить детей от одного года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек, свыше 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 584 680 случаев заражения, выздоровели 339 711 человек, умерли 8 111. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным ресурса, в Нижегородской области выявлено 15 555 случаев заражения, 8 400 человек выздоровели, 198 жителей умерли.