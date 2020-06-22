В Башкирии с 29 июня откроются храмы и мечети

УФА, 22 июня. /ТАСС/. Храмы и мечети в Башкирии откроются с 29 июня с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Ко мне обратились духовные лидеры с предложением открывать культовые учреждения. Попрошу отработать в этой части с рекомендациями Роспотребнадзора, и это решение оформить, чтобы с 29 июня люди смогли приходить в храмы и мечети, соответственно пусть они открываются и работают", - сказал Хабиров.

Глава республики отметил, что время ограничения работы храмов и мечетей пришлось на крупные религиозные праздники, и эта мера позволила избежать распространения коронавируса среди прихожан.

В понедельник, 22 июня, в Башкирии начинают работу фитнес-клубы, с 29 июня - другие спортивные объекты, санатории, детские реабилитационные центры.

По состоянию на 22 июня в регионе подтверждено 4 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на стационарном лечении находятся 782 человека. Среди инфицированных преобладают люди среднего и старшего возраста, сообщил на совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин. Коечный фонд свободен на 50%.