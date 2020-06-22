Бригада врачей из Москвы отправилась в Ханты-Мансийск для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московские врачи выехали в Ханты-Мансийск для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения в понедельник.

Как сообщили ранее в понедельник в федеральном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в ХМАО выявлено 295 новых случаев заражения, общее число заразившихся превышает 6 тыс., регион входит в десятку с наибольшим числом заразившихся в России.

"Опыт московских врачей по лечению коронавирусной инфекции уже успешно внедряется нашими специалистами в семи регионах России. Мы готовы делиться знаниями и уже на протяжении нескольких недель активно сотрудничаем с коллегами из регионов, передавая им тот опыт, который получили в эпицентре борьбы с коронавирусом. Сегодня мы снова направляемся на помощь регионам, уже в Ханты-Мансийск", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы, врача-нейрохирурга Алексея Токарева.

В составе мультидисциплинарной медицинской бригады врачи различных профилей, имеющие большой опыт в работе с пациентами с коронавирусом: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург. Все медики - специалисты крупнейших клиник Москвы. В составе бригады врачи больницы в Коммунарке, НИИ имени Н. В. Склифосовского, ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова, ИКБ №2, ГКБ имени И. В. Давыдовского, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. На протяжении двух недель московские специалисты будут работать в региональных больницах, осматривая пациентов и оказывая консультативно-диагностическую поддержку местным врачам.

"В Москве с каждым днем фиксируется все меньшее количество заболевших COVID-19, ситуация с распространением новой инфекции идет на спад, нагрузка на московское здравоохранение снижается. В Москве создано достаточно резерва для борьбы с коронавирусом, поэтому столица готова поддержать врачей в регионах", - добавили в департаменте.

Ранее по поручению мэра Москвы бригады врачей отправились в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом в республики Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, в Забайкальский и Камчатский край, а также во Владимир и Псков.