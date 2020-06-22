Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

На церемонии возложения цветов и венков присутствовали также волонтеры. Все участники церемонии были без масок, однако соблюдали социальную дистанцию.

После церемонии возложения, минуты молчания, исполнения гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула, исполнив композицию "Священная война" и песню "Журавли" Марка Бернеса.