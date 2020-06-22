В Башкирии заразившимся коронавирусом на работе оплатят отдых в санаториях

УФА, 22 июня. /ТАСС/. Сертификаты на отдых и реабилитацию в санаториях Башкирии получат врачи, социальные работники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, заразившиеся коронавирусом при исполнении служебных обязанностей. Отдых будет рассчитан на 14 дней, сообщила вице-премьер - министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Мы уже подготовили проект постановления о выделении таким группам лиц, с учетом, что они относятся к этой группе и переболели, сертификатов. Из расчета на 14 дней, стоимостью 2,2 тыс. рублей. Сами эти люди смогут выбрать санаторий, где угодно и когда угодно. Общее количество мы брали из расчета 1 тыс. человек, 500 - это медики, 33 - [сотрудники] социальных учреждений. Пока по волонтерам и остальным группа нет данных", - сказала Иванова.

В пресс-службе главы Башкирии пояснили, что речь идет о врачах, социальных работниках, волонтерах, сотрудниках Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Сумма 2,2 тыс. рублей рассчитана на сутки пребывания в санатории. "[Глава республики] Радий Хабиров одобрил предложенную схему, отметив, что необходимо установить срок действия сертификата, а также проработать возможность увеличения его стоимости, чтобы отдыхающие могли пройти полноценную реабилитацию и лечебные процедуры", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 22 июня в регионе подтверждено 4 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на стационарном лечении находятся 782 человека. Среди инфицированных преобладают люди среднего и старшего возраста, сообщил на совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин. Коечный фонд свободен на 50%.