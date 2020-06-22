В Оренбуржье почтили память Героя России Александра Прохоренко

ОРЕНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в понедельник возложил цветы к памятнику Герою России Александру Прохоренко, погибшему при выполнении боевой задачи в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Сегодня нашему земляку, Герою России, исполнилось бы 30 лет. Он родился 22 июня 1990 года в селе Городки Тюльганского района. Приняв неравный бой, старший лейтенант Прохоренко вызвал огонь штурмовой авиации на себя. Офицер погиб с честью и оружием в руках, уничтожив более сотни исламских боевиков", - говорится в сообщении.

Александр Прохоренко погиб при выполнении задачи по наведению российских самолетов на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, офицер вызвал огонь на себя. Ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО. Он похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

Памятники Александру Прохоренко установлены в Смоленске (в 2016 году), Оренбурге (2017) и Вальи-Сотто (Италия, 2017). Школа №43 города Орска в Оренбургской области в сентябре 2019 года получила имя Героя России Александра Прохоренко.