Голикова не считает пугающим число выявляемых в России случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти фиксируют снижение в России числа пациентов, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию, и большое количество выздоравливающих. Поэтому число выявляемых случаев заражения нельзя назвать пугающим, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Познер" на Первом канале.

"Несмотря на то что он [коронавирус] не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых [пациентов] и, наконец, выздоровление в большом количестве", - сказала она.