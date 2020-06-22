В Ленобласти отреставрируют Синявинский мемориал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Мемориальный комплекс на Синявинских высотах, где во время Великой Отечественной войны в 1941-1944 годах проходили самые ожесточенные бои за освобождение Ленинграда от блокады, отреставрируют и расширят. Об этом сообщил в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после посещения памятника.

"На Синявинском мемориале готовим работы по реконструкции и расширению: с момента обустройства мемориальной зоны здесь перезахоронены сотни и сотни солдат. Фотографии, захоронения, памятные знаки требуют единого строгого оформления в мемориальный комплекс", - сообщил губернатор на своей странице в Instagram. По словам Дрозденко, работы будут согласованы с архитектором существующей памятной зоны Николаем Кузьминым.

Мемориальный комплекс "Синявинские высоты" в Кировском районе Ленинградской области включает две большие аллеи с памятниками, посвященными защитникам Ленинграда, мемориальными плитами и братскими воинскими захоронениями. Он входит в число памятников Зеленого пояса Славы.

На территории Кировского района с сентября 1941 по январь 1944 года проходили наиболее ожесточенные бои за осажденный Ленинград. По данным историков, в боях на кировской земле смертность солдат была в 10-100 раз больше, чем на других крупных полях сражений Второй мировой войны. Останки погибших солдат, лежавшие на поверхности, собирали в этих местах до конца 1950-х годов, а с начала 1960-х в Кировском районе начали вести раскопки. Только на Синявинских высотах, которые историки называют "ленинградским Верденом" (по аналогии с Верденским сражением Первой мировой войны, одним из самых кровопролитных в истории) погибли 110 тысяч советских солдат и офицеров.

В районе Синявинских высот в январе 1943 года проходили важнейшие сражения операции "Искра", результатом которой стало соединение Ленинградского и Волховского фронтов в районе деревни Марьино (западнее Синявино) и прорыв блокады Ленинграда.

Зеленый пояс Славы - мемориальный комплекс, создававшийся в 1960-х годах на территории протяженностью более 200 км по рубежам битвы за Ленинград 1941-1944 годов. В Зеленый пояс Славы вошли 80 памятников, обелисков и других мемориальных сооружений. В качестве самостоятельных элементов в его состав включены братские воинские кладбища и захоронения, здания и сооружения, отмеченные мемориальными досками, парки и мемориальные аллеи.