Казачий ансамбль дал концерт во дворе ветерана на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Артисты фольклорного ансамбля "Казачий пикет" выступили во дворе у 95-летней участницы Великой Отечественной войны Любови Кузнецовой. Ветеран из Ставрополя мечтала увидеть выступление ансамбля, концерт прошел в рамках акции "Мечты победителей", сообщили ТАСС организаторы.

"Всероссийский проект "Мечтай со мной" исполнил заветное желание 95-летней Любови Иосифовны Кузнецовой, ветерана Великой Отечественной войны, обладательницы многих боевых наград и медалей. Для нее во дворе собственного дома прозвучали песни военных лет в исполнении фольклорного ансамбля "Казачий пикет", - сообщили организаторы.

Всероссийская акция в рамках проекта "Мечтай со мной" позволяет исполнять желания ветеранов Великой Отечественной войны. Любовь Кузнецова родилась в 1924 году в Ставрополе, в год начала войны ее эвакуировали в Ереван, где она прошла школу радистов. Жительница Ставрополя служила в разведке, неоднократно выполняла задания в тылу врага, принимала участие в освобождении Украины, Польши, Венгрии, Победу встретила в Германии.

"Любовь Иосифовна до последнего вела активную общественную жизнь: встречалась со школьниками и студентами, воспитала не одно поколение медицинских работников. Последнее время все чаще проводила дома из-за состояния здоровья", - поясняют организаторы.

Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", начавшийся в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус всероссийского. 15 марта 2020 года проект запустил масштабную благотворительную акцию "Мечты победителей", которая приурочена к 75-й годовщине Великой Победы. Мечта Любови Кузнецовой стала первой исполненной в Ставропольском крае в рамках акции.